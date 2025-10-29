El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente, con precipitaciones que alcanzarán hasta 1 mm en las primeras horas y que irán disminuyendo a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones de viento también podrían contribuir a la inestabilidad atmosférica, lo que aumenta la probabilidad de tormentas, especialmente en la mañana y la tarde, donde se estima una probabilidad del 60% y 55% respectivamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 11 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.