El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas debido a la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

La temperatura durante el día oscilará entre los 13 y 19 grados , con un leve aumento hacia la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 14 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 19 grados, antes de descender nuevamente al caer la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante la mayor parte del día.

La precipitación será un factor constante, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en las horas más intensas de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mondariz necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 3 y 6 km/h, predominando de direcciones como el noreste y el este. Aunque no se esperan tormentas severas, la probabilidad de tormenta es del 60% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar completamente.

La visibilidad será un aspecto a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, debido a la niebla y la bruma. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo desafiantes.

En resumen, Mondariz experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.