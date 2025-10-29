El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 18 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 15 grados, aumentando ligeramente a 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores del 96% en la mañana y bajando a un 89% en la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 5 a 10 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían producirse algunos episodios de tormenta aislada, especialmente en la franja horaria de 1 a 7 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente hacia la noche, cuando se espera que el tiempo se estabilice un poco más.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas variaciones hacia un estado más nuboso en la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Los residentes de Moaña deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.