El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también contribuirá a la formación de niebla en ciertos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en los periodos más cálidos del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno. Sin embargo, no se esperan condiciones de viento severo que puedan causar inconvenientes significativos.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% durante la mañana y disminuirá a un 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una posibilidad considerable de que se produzcan, especialmente en las horas centrales del día. Los residentes deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea leve.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.