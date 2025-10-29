El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 13 y 17 grados . A primera hora, la temperatura será de 15 grados, y se mantendrá en ese rango hasta la tarde, cuando podría alcanzar los 17 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a medida que avanza el día, pero aún permaneciendo en torno al 90% por la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. En las primeras horas, se registrará una racha máxima de 12 km/h, aumentando a 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta también será notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían estar acompañadas de tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero se aconseja mantenerse informado sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.