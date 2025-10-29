El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm en las primeras horas y que podrían alcanzar hasta 6 mm en el periodo de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 18 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 15 grados, que descenderá ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 85% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de mayor frescor, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. En los periodos más ventosos, se podrían registrar ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en general en la misma intensidad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, que se reduce a un 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. La puesta de sol está prevista para las 18:32, momento en el que la temperatura comenzará a descender, y la humedad podría aumentar, generando un ambiente más fresco y húmedo para la noche.

En resumen, Marín experimentará un día de clima fresco y húmedo, con lluvias ligeras y cielos cubiertos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.