El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que rondarán entre 0.3 y 0.9 mm, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause problemas significativos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 7 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Lalín se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que el día avance, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar la circulación en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% en las primeras horas y un 65% en la tarde. Sin embargo, se espera que estas tormentas sean de baja intensidad, por lo que no se anticipan eventos climáticos severos. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente, y el cielo permanecerá cubierto con lluvias escasas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias ligeras y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.