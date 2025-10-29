El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.5 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso, alcanzando mínimas de 13 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, lo que podría aportar algo de alivio a la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada, especialmente en la franja horaria de la mañana.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas breves aclaraciones en la tarde, aunque no se espera que estas sean significativas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día de clima mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.