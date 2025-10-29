El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% hasta el mediodía. Esto sugiere que la sensación térmica podría ser más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea más intensa en algunos momentos, especialmente entre las 2 y las 6 de la tarde, cuando se prevén acumulaciones de hasta 7 mm. Las condiciones de nubosidad continuarán, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 70% en las primeras horas y disminuyendo a un 45% por la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en zonas expuestas. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones del suroeste y oeste, manteniendo una intensidad moderada.

La salida del sol se producirá a las 08:04, mientras que el ocaso está previsto para las 18:33, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. A lo largo de la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 18 grados, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco.

En resumen, A Guarda experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.