El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 16 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 87% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 28 km/h a las 02:00. A lo largo del día, el viento se irá suavizando, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h en las horas de la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, cayendo a un 25% entre las 13:00 y las 19:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de niebla y bruma, especialmente en las horas más frías. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 14 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y posibles tormentas en la mañana, seguido de un ambiente más tranquilo pero húmedo durante la tarde y la noche. Se recomienda llevar paraguas y tener precaución al conducir debido a la posible niebla y las condiciones resbaladizas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.