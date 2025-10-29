El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mayor parte del día. Las lluvias serán escasas en general, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las primeras horas, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando entre los 10 y 15 grados . En la mañana, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados por la tarde. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles muy altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero sin bajar del 86%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de mayor actividad. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la visibilidad podría verse comprometida.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 70% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente en la tarde y noche, donde se espera que las condiciones se estabilicen, aunque las lluvias persistirán.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a la población que se prepare para condiciones invernales y que evite actividades al aire libre si es posible, dado el pronóstico de lluvia y la posibilidad de tormentas en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.