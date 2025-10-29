El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. Las cantidades de precipitación esperadas varían, con un total acumulado que podría llegar a los 3 mm en las horas pico, especialmente entre las 8 y las 9 de la mañana, y nuevamente entre las 2 y las 3 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante la mañana y comenzará a descender ligeramente hacia la tarde.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga alta, con valores que rondarán el 93% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final del día. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes de A Estrada a mantenerse abrigados y preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.