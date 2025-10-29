El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La precipitación será un factor constante, con valores que varían entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para condiciones húmedas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también se mantendrá presente, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 35% hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 90%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían llegar a ser más fuertes, especialmente en áreas abiertas, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando valores cercanos a los 11 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

Los residentes de Cuntis deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de lluvia, alta humedad y viento puede hacer que las actividades al aire libre sean incómodas. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Además, es aconsejable estar al tanto de posibles alertas meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas puede generar cambios repentinos en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.