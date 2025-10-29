El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la persistencia de las lluvias. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para los habitantes de la zona.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 60% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se reduce considerablemente a un 35% entre la 1 y las 7 de la tarde, y a 0% durante la noche.

Los habitantes de Catoira deben estar preparados para un día lluvioso y fresco, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser adversas. La jornada se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, típico de esta época del año, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.