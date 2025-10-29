El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 16 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95-100% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad y las lluvias. A lo largo de la tarde, el viento podría cambiar a direcciones más variables, pero se mantendrá en niveles moderados.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 60% entre las 7:00 y las 13:00. Sin embargo, se espera que la actividad eléctrica sea baja, y las tormentas, si se producen, serán de corta duración y de baja intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, A Cañiza experimentará un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.