El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá por encima del 85%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 11-14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, y el tiempo se tornará más estable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas nubes persistentes.

En resumen, hoy en Cangas se experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas estables y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y tormentas en las primeras horas del día, así como disfrutar de la tarde que, aunque nublada, ofrecerá un respiro de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.