El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.3 mm en total, lo que sugiere que los paraguas serán un accesorio esencial para los que salgan a la calle.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 16 grados en las horas de la tarde. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La humedad será notable, oscilando entre el 84% y el 100%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la humedad elevada. Se recomienda a los residentes que se vistan en capas y consideren el uso de prendas impermeables para mantenerse cómodos durante el día.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30%, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco más intenso. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas ligeras. La combinación de estos factores climáticos sugiere que es un buen día para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.