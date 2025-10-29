El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

Hoy, 29 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y gris.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 19 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, predominando del norte y noroeste.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto, combinado con las lluvias, generará un ambiente bastante húmedo y podría dar lugar a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero se intensificará en otros, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas. A medida que el día avance, las lluvias se tornarán más intermitentes, pero no se descartan chubascos aislados.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un ambiente más estable. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían persistir, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.