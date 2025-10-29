El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.4 mm en las siguientes.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un ligero aumento a 16 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a lo largo de la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año en la región.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, que irá disminuyendo a un 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en los periodos de mayor inestabilidad.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, dando paso a un ambiente más tranquilo. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la belleza del entorno natural de Bueu.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
