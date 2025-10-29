El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 18 grados , siendo más fresca durante la mañana y ligeramente más cálida hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá por encima del 80%, lo que podría generar una atmósfera algo pesada.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, aunque con ligeras variaciones en su dirección, pasando de sur a sureste y, en algunos momentos, hacia el noreste.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormenta en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan episodios de tormenta aislados que podrían acompañar a las precipitaciones.
La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las zonas más propensas a la niebla.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:31, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. En resumen, se prevé un día gris y húmedo en Barro, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.
