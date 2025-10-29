El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos, provenientes principalmente del este y sureste, oscilarán entre 5 y 17 km/h, lo que podría añadir una ligera brisa a la atmósfera.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 17 grados en su punto máximo. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también se mantiene, con un 60% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas donde la visibilidad pueda ser reducida.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura. Las lluvias se volverán menos frecuentes, pero aún existe la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y una alta humedad. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente inestables, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.