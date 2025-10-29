El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de octubre

El día de hoy, 29 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante el periodo de 01:00 a 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en este intervalo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de bruma, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:31. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 60% entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-28T20:57:12.