El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias moderadas, con acumulados que podrían llegar a los 4 mm en las horas más críticas. La lluvia comenzará de manera escasa en la mañana, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y aumentando hasta un 92% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente durante la lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría acompañar a las lluvias más intensas. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Vilanova de Arousa tomen precauciones si planean salir durante esas horas.

A medida que se acerque la noche, las lluvias comenzarán a disminuir, aunque se mantendrán algunas precipitaciones ligeras. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán alrededor de los 12 a 16 grados , con cielos mayormente cubiertos. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable y húmedo a medida que avance la jornada.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los residentes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variable en Vilagarcía de Arousa, con un inicio de jornada caracterizado por cielos despejados durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, especialmente a partir del periodo de las 3 de la tarde, donde se prevé un aumento en la nubosidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.