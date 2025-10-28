El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variable en Vilagarcía de Arousa, con un inicio de jornada caracterizado por cielos despejados durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, especialmente a partir del periodo de las 3 de la tarde, donde se prevé un aumento en la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. Sin embargo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. Esto se debe a la combinación de temperaturas moderadas y la presencia de nubes, que pueden contribuir a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán moderadas, acumulando hasta 3 mm en total, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes se desplacen por la costa o realicen actividades en el exterior.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se mantengan inestables, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia escasa que podría persistir. La temperatura descenderá a unos 10 grados hacia el final del día, lo que sugiere que será recomendable llevar abrigo si se planea salir. En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa será un día de contrastes, donde la calma matutina dará paso a un tiempo más inestable por la tarde.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo poco nuboso en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los residentes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.