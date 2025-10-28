El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, en Vilaboa, se prevé un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . Por la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados. Esta variación térmica sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 70% y el 97% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h. Este viento fresco puede contribuir a la sensación térmica, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para el día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 1 mm en las horas de la tarde, aumentando a 6 mm en la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar la actividad meteorológica en la región.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con lluvias y tormentas en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día fresco y húmedo.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y posteriormente un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo en la tarde.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Redondela se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los residentes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, manteniendo un ambiente agradable.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.