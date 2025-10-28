El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A partir del mediodía, la situación meteorológica comenzará a cambiar. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16 horas, con valores que podrían llegar hasta los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 6 mm en total. Esto podría generar un ambiente húmedo y, en algunos momentos, incómodo para quienes se encuentren en la calle. Es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, alcanzando niveles del 86% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas y el viento, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 12 y 13 grados, con cielos mayormente cubiertos y una ligera probabilidad de lluvias.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero evolucionando hacia un ambiente más inestable con lluvias y viento notable. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para estos cambios y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Lalín se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.