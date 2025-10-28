El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Vigo se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, se espera que la probabilidad de lluvia alcance el 100%, lo que sugiere que es muy probable que los vigueses necesiten paraguas para sus actividades al aire libre. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar a 6 mm hacia el final del día.

La temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 14 grados a media tarde y bajando a 12 grados al caer la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando niveles del 94% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

El viento soplará del sureste, con rachas que oscilarán entre los 22 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la noche, el viento se mantendrá activo, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que haya un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que añade un elemento de incertidumbre a la tarde-noche viguesa. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se transformará en una tarde de nubes y lluvias, con un aumento notable en la humedad y el viento. Es recomendable que los vigueses se preparen para un cambio en el tiempo y tomen precauciones si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de nubes altas y cubiertas que dominarán la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y posteriormente un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo en la tarde.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.