El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura oscilará entre los 6 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían generar una sensación de frescura. A medida que la nubosidad aumente, la probabilidad de precipitación también se incrementará, alcanzando un 100% en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias más intensas hacia el final del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente cuando la temperatura descienda al caer la noche. Las ráfagas de viento podrían ser más notables en las zonas abiertas, donde se espera que alcancen hasta 12 km/h.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde y un 60% durante la noche. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose alrededor de los 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible lluvia, especialmente en las horas nocturnas. Se prevé que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será cambiante, con cielos despejados al inicio, seguidos de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones inestables, especialmente en la tarde y noche, y mantenerse informados sobre cualquier cambio en la predicción meteorológica.

Hoy, 28 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que podrían traer consigo algunas precipitaciones.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo poco nuboso en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.