El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia de vientos del norte que soplarán con una velocidad de entre 9 y 12 km/h.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar paso a un ambiente más gris. Aunque la probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, se incrementará notablemente hacia la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando hasta un 88% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada, especialmente al caer la tarde. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 16 grados, lo que indicará un cierre de jornada fresco y húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría generar algunas inquietudes entre los residentes. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica no debería causar mayores alarmas.

Los vientos, aunque moderados, podrían intensificarse ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 22 km/h. Esto, combinado con la humedad y las nubes, podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual. A medida que se acerque la noche, los cielos se mantendrán cubiertos, y la posibilidad de lluvia escasa persistirá, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades en interiores.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 67%, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco y agradable.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, O Porriño se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la cuarta hora, lo que podría dar un toque de suavidad al cielo, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad de la jornada.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.