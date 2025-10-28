El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de nubes altas y un cielo mayormente cubierto hacia la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando hasta un 88% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con el aumento de la nubosidad, podría generar condiciones propensas para la precipitación. De hecho, se anticipa que a partir de la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 23:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos de 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar hasta 9 mm hacia el final del día. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde, con un ligero aumento en la intensidad hacia la noche. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 60% en los mismos intervalos de tiempo, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h, siendo más fuerte durante las horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

Es recomendable que los residentes de Tomiño se preparen para un día de clima cambiante, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. A medida que se acerque la tarde, es probable que las condiciones climáticas se deterioren, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre con precaución. La puesta de sol se producirá a las 18:34, marcando el inicio de una noche que podría ser lluviosa y fresca.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 64% y el 65%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 13 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y se espera que el cielo se torne poco nuboso hacia el mediodía.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia de vientos del norte que soplarán con una velocidad de entre 9 y 12 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.