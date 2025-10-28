El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . Las primeras horas del día se presentarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados por la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 96% en la tarde. Esto, combinado con la nubosidad y las posibles precipitaciones, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar preparado para la posibilidad de chubascos intermitentes.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren en exteriores.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será cambiante, con un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con precaución ante posibles tormentas en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos cubiertos y algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, especialmente a partir del periodo de la tarde.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Redondela se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los residentes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, manteniendo un ambiente agradable.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, en Vilaboa, se prevé un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.