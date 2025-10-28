El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que rondarán entre los 12 y 22 km/h. Sin embargo, se prevé que en las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 43% durante la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando niveles del 90% hacia el final del día. Esto, combinado con la probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 100% entre las 13:00 y las 19:00, sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas de la tarde y la noche.

A medida que el sol se ponga a las 18:30, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias más intensas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 13°C.

En resumen, Silleda experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad y las lluvias podrían hacer acto de presencia. Es un día que invita a estar preparados para cambios rápidos en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Lalín se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

Hoy, 28 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.