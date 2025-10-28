El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo variable que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 10:00 horas, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones significativas en las primeras horas, manteniendo la probabilidad de lluvia en un 0% hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas.

Entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando el 100%. Durante este periodo, se espera que las nubes se tornen más densas, y las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad, que se mantendrá en torno al 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm en total. Las condiciones de lluvia serán intermitentes, con momentos de chubascos más intensos. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 60% en la franja horaria de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas eléctricas aisladas.

El viento, que soplará mayormente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente durante los momentos de lluvia. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 16 grados.

A partir de las 20:00 horas, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, aunque no se descartan algunos chubascos ligeros. La noche cerrará con temperaturas agradables, pero con un ambiente húmedo que podría hacer que se sienta más fresco. En resumen, el día en Sanxenxo será un claro ejemplo de la variabilidad del tiempo, con un inicio soleado que dará paso a un final de jornada más inestable y lluvioso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los residentes y visitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, manteniendo un ambiente templado.

Hoy, 28 de octubre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 74% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.