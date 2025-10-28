El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este. Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades de hasta 31 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se produzcan lluvias escasas a partir de la tarde, con un total acumulado de aproximadamente 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que los residentes de Salvaterra de Miño necesiten paraguas si planean salir durante esas horas.

Además, existe una probabilidad moderada de tormentas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, con un 60% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que descenderán a unos 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente nublado con lluvias esperadas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar consigo un abrigo y un paraguas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 73%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.