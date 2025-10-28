El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 12 grados hacia las 10:00 horas, manteniendo un ambiente agradable. Sin embargo, a partir del mediodía, comenzarán a aparecer nubes altas que podrían ir cubriendo el cielo. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante la tarde.

Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 1.5 mm en total, pero es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. Las temperaturas en la tarde se mantendrán en torno a los 15 a 17 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, lo que podría generar una ligera brisa. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente durante las horas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La probabilidad de tormenta también se incrementará, alcanzando un 60% en las últimas horas del día, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con nubes y lluvias. Es un día para estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en las horas centrales de la tarde, donde la lluvia será más probable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, O Porriño se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la cuarta hora, lo que podría dar un toque de suavidad al cielo, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad de la jornada.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia de vientos del norte que soplarán con una velocidad de entre 9 y 12 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.