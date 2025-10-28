El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Ribadumia se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los residentes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la situación meteorológica cambiará notablemente. A partir de las 12:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ribadumia experimenten lluvias durante la tarde.

Las precipitaciones serán más significativas entre las 13:00 y las 15:00, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. A pesar de la lluvia, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, rondando los 16 grados en la tarde. La humedad relativa también será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más húmedas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas continuando hasta la noche.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque la mañana será ideal para salir, es recomendable llevar paraguas o impermeables para la tarde, cuando las lluvias se vuelvan más probables. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que comenzará con cielos despejados pero que terminará bajo un manto de nubes y lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 80%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.