El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Redondela se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los residentes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, manteniendo un ambiente agradable.

Sin embargo, a partir del mediodía, el panorama cambiará. Las nubes comenzarán a aumentar, y para la tarde, se prevé un cielo cubierto con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Redondela necesiten paraguas a medida que se acerque la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en este periodo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, alcanzando niveles del 96% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por la noche, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa continuará, aunque las precipitaciones serán menos intensas. La temperatura nocturna se estabilizará en torno a los 15 grados, lo que permitirá que la noche sea relativamente templada, aunque la humedad podría hacer que se sienta más fresca.

En resumen, el día en Redondela comenzará con un tiempo agradable, pero se recomienda estar preparados para la llegada de la lluvia en la tarde. La combinación de nubes, lluvia ligera y viento moderado marcará el ritmo del día, haciendo que los residentes consideren actividades bajo techo a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.