El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo variado que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en este periodo matutino oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 82%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 12 grados hacia el mediodía, con cielos que seguirán siendo mayormente despejados, aunque comenzarán a aparecer algunas nubes altas. La probabilidad de precipitación es baja en este tramo del día, con un 0% de posibilidades, lo que sugiere que no se anticipan lluvias.

Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. Las nubes irán aumentando y se prevé que el cielo se torne cubierto hacia las horas de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas. Durante este periodo, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados . La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

La probabilidad de lluvia comenzará a incrementarse a partir de la tarde, con un 95% de posibilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean ligeras al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 1-3 mm. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 21:00 horas.

El viento, que soplará mayormente del noreste, tendrá una velocidad que variará entre 4 y 8 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente por la tarde. Hacia la noche, se espera que el viento se calme, con velocidades que rondarán los 2-5 km/h.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo soleado y fresco, que dará paso a un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso en la tarde y noche. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir más tarde, ya que las condiciones climáticas cambiarán notablemente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados en las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:02. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo.

Hoy, 28 de octubre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

