El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado, aunque se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia el mediodía. Las temperaturas irán subiendo gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados alrededor de las 12:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento, que soplará del noreste a una velocidad de entre 5 y 6 km/h.

Durante la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 13:00 horas, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total durante este periodo. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 16 grados .

El viento también jugará un papel importante en la tarde, con rachas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Esto, combinado con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde. A partir de las 18:00 horas, el cielo se cubrirá completamente, y las lluvias se intensificarán, aunque seguirán siendo escasas.

En la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, cerca del 90%. Las lluvias continuarán siendo una posibilidad, aunque se espera que sean intermitentes. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 55% entre las 19:00 y las 01:00 horas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad y las lluvias escasas marcarán el final del día. Es recomendable que los habitantes estén preparados para la posibilidad de lluvia y que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo poco nuboso en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias significativas.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura oscilará entre los 6 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.