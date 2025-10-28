El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Ponteareas se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. A partir de las 13:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso y, posteriormente, a un estado más cubierto. La probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, que podría ser moderada en algunos momentos, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se anticipan acumulaciones de hasta 3 mm.

La humedad relativa también jugará un papel importante a lo largo del día, comenzando en un 80% por la mañana y aumentando hasta un 99% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente con la llegada de la lluvia. Los vientos serán suaves, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando mínimas de 14 grados hacia el final del día. La bruma también podría hacer su aparición, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de lluvia y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En resumen, Ponteareas experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y terminando con un ambiente más húmedo y fresco, típico de esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.