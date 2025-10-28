El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . En la mañana, se prevén temperaturas frescas, alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la llegada de la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas. Este aumento en la humedad también está relacionado con la probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser más intensas en algunos momentos, acumulando hasta 3 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable. Los ciudadanos de Ponte Caldelas deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias continuas y temperaturas que rondarán los 14 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque comenzó con sol, terminará con un ambiente más gris y húmedo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos cubiertos y algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, especialmente a partir del periodo de la tarde.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.