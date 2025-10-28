El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 12:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa al inicio, pero podría intensificarse hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 12:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 10 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia.

La tarde será un periodo clave, ya que la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 18:00 horas. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que sugiere que los residentes de Poio deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán alrededor de los 14 grados . La humedad relativa se elevará, alcanzando hasta un 96%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La lluvia podría continuar, aunque en menor medida, con posibilidades de chubascos dispersos.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con nubes y lluvias a medida que avance la jornada. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios bruscos en el tiempo y llevar paraguas si planean salir por la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de octubre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 80%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo variado que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en este periodo matutino oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 82%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.