El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variable en Pazos de Borbén, con predominancia de cielos cubiertos y algunas lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, especialmente a partir del periodo de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, manteniéndose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día, especialmente en zonas más bajas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras y esporádicas. A lo largo de la mañana, no se anticipan lluvias significativas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, especialmente en la tarde y la noche, cuando las condiciones serán más propensas a chubascos.

El viento soplará de dirección este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h, lo que aportará una brisa fresca a lo largo del día. En las horas más tranquilas, la velocidad del viento podría disminuir, pero se espera que aumente ligeramente durante la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día variable y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Redondela se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los residentes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, manteniendo un ambiente agradable.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.