El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 64% y el 65%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar un aumento en la nubosidad. Para el periodo de la tarde, la situación se tornará más compleja, ya que se prevé un incremento significativo en la cobertura de nubes, alcanzando un estado nuboso y cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados , lo que podría resultar en un ambiente algo más cálido, pero con la sensación de humedad en aumento.

La probabilidad de precipitación también se incrementará a lo largo del día. Desde la tarde, se anticipa que las lluvias sean escasas, con un total de 0.5 mm de precipitación pronosticados entre las 11:00 y las 12:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la posibilidad de lluvias aumentará, alcanzando hasta 6 mm en las últimas horas del día. Esto se debe a un sistema de baja presión que se aproxima a la región, trayendo consigo condiciones más inestables.

El viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se consideran peligrosas, podrían ser notables, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas también es un factor a tener en cuenta, con un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también actividad eléctrica, lo que requerirá precaución, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 18:34, las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 90% hacia la noche. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes de Oia que se preparen para un cambio en las condiciones climáticas, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar la inminente lluvia y el descenso de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.