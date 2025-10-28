El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 13 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y se espera que el cielo se torne poco nuboso hacia el mediodía.

A partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se anticipa un incremento en la cobertura nubosa, con condiciones de cielo muy nuboso y cubierto, lo que podría dar lugar a precipitaciones. Las probabilidades de lluvia son significativas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las horas más críticas.

La temperatura máxima del día alcanzará los 20 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 75% y el 90%, generará una sensación de bochorno en la tarde. La humedad será especialmente notable, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más cálidas de lo que realmente son.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frescura en las primeras horas del día, pero se sentirá más suave a medida que la temperatura aumente.

La probabilidad de tormentas también es relevante, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, ya que las tormentas podrían ser acompañadas de ráfagas de viento y lluvia intensa.

En resumen, O Rosal experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo más tranquilo y despejado, pero que rápidamente se transformará en un panorama de lluvias y tormentas por la tarde. Es un día para estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para las condiciones cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Oia se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 64% y el 65%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de nubes altas y un cielo mayormente cubierto hacia la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.