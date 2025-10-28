El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, O Porriño se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la cuarta hora, lo que podría dar un toque de suavidad al cielo, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, pero a medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en las horas centrales del día. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 62% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que la tarde sea más cómoda a medida que la humedad disminuya.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Esto sugiere que, si bien la mañana será mayormente seca, es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre más tarde.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, pero no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

Finalmente, la puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que, aunque comenzará despejado, se tornará más nublado hacia la tarde y la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas matutinas, pero se recomienda estar preparados para la posibilidad de lluvia en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir.

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia de vientos del norte que soplarán con una velocidad de entre 9 y 12 km/h.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.