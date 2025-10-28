El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas en las horas centrales, lo que podría dar paso a un cielo cubierto hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir del mediodía se espera que la probabilidad de lluvia alcance el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 2 mm, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias moderadas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría generar una sensación de frescor, especialmente cuando se combine con la alta humedad. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los residentes y visitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

En resumen, el día en O Grove se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable, con nubes, lluvias y viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.