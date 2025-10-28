El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:03. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

A medida que avanza la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 03:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo el cielo. Esta tendencia continuará hasta la tarde, donde se espera un cielo cubierto y, en algunos momentos, la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados hasta el mediodía, y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente a partir de las 12:00, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 7 mm hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque no se espera una tormenta intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Por lo tanto, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la humedad.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto con posibilidades de lluvia ligera en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas y el viento podría intensificarse, lo que hará que la jornada sea un tanto inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.