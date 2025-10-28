El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que podrían llegar a los 15 grados. Sin embargo, la sensación de calor se verá atenuada por la humedad, que se mantendrá en torno al 74%.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes altas y algunas nubes más densas. Esto se traducirá en un ligero descenso de la temperatura, que podría situarse en torno a los 14 grados. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la segunda mitad de la tarde.

Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 1 y 2 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar un ambiente inestable.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente cuando se combine con la humedad y las nubes.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a unos 10 grados. La humedad alcanzará su punto máximo, superando el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las lluvias continuarán siendo posibles, aunque en menor intensidad, y se espera que la noche sea tranquila, con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, lo que requerirá que los habitantes estén preparados para un tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.