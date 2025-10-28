El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, se espera un tiempo variable en Moraña, con predominancia de cielos cubiertos y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 88%.

A partir del mediodía, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se prevé que las nubes altas se conviertan en intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación que aumentará significativamente. En este sentido, se estima que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 3 mm en total durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se espera que el viento sople del sureste, alcanzando rachas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las horas nocturnas, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 60% en las últimas horas del día, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable, con cielos cubiertos y lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los habitantes de la zona que se preparen para condiciones cambiantes y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día típico de otoño, donde la naturaleza se muestra en su máxima expresión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.